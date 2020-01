Matteo Evandro Manzini si racconta: dallo scandalo di Venezia al look perfetto (Di martedì 21 gennaio 2020) Matteo Evandro Manzini, fashion designer e stilista d’alta moda, ha lavorato con brand esclusivi, veste le donne più belle dello spettacolo e fondatore del marchio che porta il suo nome, ci racconta come realizzare il look perfetto e quali sono le prossime tendenze. Matteo ci svela in questa intervista anche cosa accadde quando scandalizzò la Mostra del Cinema di Venezia assieme a Giulia Salemi grazie alle sue creazioni di alta sartoria. Come nascono le tue creazioni di moda? Prima faccio ricerche sui trend chiave del prossimo anno, poi mi dedico ai tessuti ed è da lì che mi vengono le idee principali. Realizzo quindi un mood-board dove amplifico il concetto cui voglio arrivare. Qui raccolgo immagini emozionali che provengono dalla natura, dalla storia e soprattutto dalla storia della moda. Mai da giornali e da riviste, perché la prima cosa che ti insegnano nel mio campo è che ... dilei

Matteo Evandro Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Matteo Evandro