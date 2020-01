Marina La Rosa e Pietro Taricone: “Era fantastico… mai avuto rapporti con la moglie” (Di martedì 21 gennaio 2020) Ospite di Caterina Balivo a “Vieni da me”, Marina La Rosa ha ricordato alcuni momenti, per lei forti e indimenticabili, trascorsi al fianco di Pietro Taricone. Come è noto, prima di (ri)entrare nella casa più spiata di Italia, Salvo Veneziano aveva coinvolto tutti, pubblico in studio e da casa, in tributo emozionante proprio sul ex gieffino venuto a mancare 10 anni fa. Oggi, Marina si è lasciata andare e ha raccontato alcuni aneddoti sul tipo di relazione che aveva instaurato proprio con Taricone. “Era un uomo fantastico” “Era un uomo fantastico, mi faceva ridere. Lo sentivo spesso, siamo rimasti grandi amici e non c’è stato niente di più” ha confessato a Caterina Balivo. Quando poi le è stato chiesto se avesse avuto modo di conoscere Kasia Smutniak e la figlia di Pietro ha informato la conduttrice che: “c’era un rapporto ... velvetgossip

