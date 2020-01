Marina La Rosa commossa: “Seppi della morte di Pietro Taricone dalla telefonata di una giornalista” (Di martedì 21 gennaio 2020) Marina La Rosa ha rilasciato un'intervista a Caterina Balivo nel corso della puntata di 'Vieni da me' trasmessa martedì 21 gennaio. L'ex concorrente del Grande Fratello ha ricordato Pietro Taricone. commossa, è tornata con la mente a quando una giornalista le diede la notizia della morte del Guerriero. fanpage

