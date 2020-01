Marina La Rosa | chi è Guido Bellitti | marito dell’ex gieffina

Marina La Rosa il retroscena su Pietro Tarricone : il ricordo : Questo articolo Marina La Rosa il retroscena su Pietro Tarricone: il ricordo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Marina La Rosa compie gli anni e festeggia a Vieni da me, in occasione del ventennale dal primo GF come non ricordare il retroscena su Pietro Tarricone? Tutto è pronto per una nuova puntata di Vieni da me, il programma di Caterina Balivo va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14,00. ...

Un posto al sole - anticipazioni 20 – 24 gennaio : Marina prende una decisione dolorosa : Le anticipazioni della soap 'Un posto al sole', relative agli episodi in onda da lunedì 20 gennaio a venerdì 24 gennaio, svelano che Marina dovrà prendere una dolorosa e importante decisione. Continueranno i problemi scolastici di Bianca mentre Arianna soffrirà per Andrea. L'appuntamento è alle ore 20:45 su Rai3.Continua a leggere

Marina La Rosa aneddoto piccante : «Una persona mi chiese di fargli la pipì addosso» : Ospite dell’ultima puntata de La Zanzara, il programma di Radio24, è stata l’ex concorrente del primo Grande Fratello nonché ex naufraga dell’Isola dei Famosi Marina La Rosa, nota ai più con il soprannome de ‘La Gatta morta’. La 42enne messinese ha smentito le fantasie maschili sul suo conto: «Sono diventata oggetto di feticismo sui miei piedi, mio malgrado. Non sono né una feticista né una mistress. E ci tengo a ...

Marina La Rosa - confessioni pericolose | La rivelazione su Rocco Casalino : Forte della partecipazione dei suoi vecchi compagni della prima edizione del Grande Fratello, della quale fu uno dei protagonisti, Marina La Rosa è tornata d’attualità. Marina La Rosa: “Io e i miei piedi” All’epoca Marina era una ragazza bellissima, molto provocante che forse non aveva del tutto intuito quelle che potevano essere le sue potenzialità […] L'articolo Marina La Rosa, confessioni pericolose | La rivelazione su Rocco Casalino ...

Marina La Rosa - confessione h0t : "Ho fatto pipì su un uomo" : “Sì, una persona mi chiese di fargli la pipì addosso e l’ho fatto”. Confessioni di Marina La Rosa che, intervenuta ai microfoni de La Zanzara, si è lasciata andare ad una chiacchierata senza freni.Stuzzicata da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, l’ex concorrente del primo Grande Fratello ha affrontato il tema del sesso e della seduzione, rivelando un episodio risalente alla metà degli anni novanta. “Il ragazzo si accomodò nella doccia, era ...

Marina La Rosa senza freni sul furto delle scarpe in Rai : «Qualcuno le sta annusando e...» : La conduttrice Rai Manuela Moreno ha avuto una brutta sorpresa ieri: un paio di scarpe modello decolleté le sono state rubate dal suo armadietto in redazione a Saxa Rubra, un furto che...

Avete mai visto il marito di Marina La Rosa? Ecco chi è Guido [FOTO] : Marina La Rosa ha raggiunto la notorietà prendendo parte alla prima edizione del Grande Fratello, in cui le era stato attribuito il soprannome di “gatta morta” per via dei suoi tentativi di seduzione nei confronti dei partecipanti del reality. Oggi Marina è mamma di Renato e Gabriele, avuti dal marito Guido Bellitti. Ecco chi è Guido Bellitti, il marito di Marina La Rosa [FOTO] Guido Bellitti è un avvocato che si occupa di legislazione ...

Un Posto al Sole Anticipazioni : Marina incontra Sebastiano Rosato e sarà guerra! : Marina riuscirà a convincere Fabrizio a farle conoscere suo zio Sebastiano. L'incontro tra i due farà scintille!