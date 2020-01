Mariano Catanzaro il duro sfogo: “Che ca**o! Sono dispiaciuto per la mia Napoli” (Di martedì 21 gennaio 2020) Mariano Catanzaro, ex volto noto di “Uomini e Donne“, è attualmente uno dei concorrenti de “La pupa e secchione e viceversa”. Sta dando spettacolo, come suo solito, ma nelle ultime ore è stato protagonista di una vicenda non troppo divertente che lo ha spinto a uno sfogo social importante… “Troppo dispiaciuto per la mia Napoli” Mariano ha raccontato di aver subito un furto: mentre era al bar, ha perso gli auricolari e quando se ne è accorto è tornato indietro, ma tutti i presenti gli hanno confessato di non aver visto nulla. “Ma che ca**o! Sono troppo dispiaciuto per la mia Napoli, questo atteggiamento… può essere che non abbiano visto niente, ma non è possibile che nessuno aiuti. E poi, se trovate delle cuffie che cavolo le tenete a fare?!” si è sfogato tramite storie Instagram. L'articolo Mariano Catanzaro il ... velvetgossip

