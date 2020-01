Mangia solo pizza per 30 anni: gli succede una cosa incredibile (Di martedì 21 gennaio 2020) Ok, siamo onesti, quante volte abbiamo pensato di poterci nutrire solo ed esclusivamente di pizza? Insomma, a chi non piacerebbe un trancio a colazione, pranzo e cena? Noi lo pensiamo, lo sogniamo, ci proviamo ma poi sappiamo che sarebbe impossibile seguire una dieta a base di pizza, pizza e ancora pizza. C’è chi però lo fa davvero, chi da più di trent’anni ha scelto di Mangiare solo pizza e, con grande caparbietà, non ha mai smesso. incredibile. “Mangio solo pizza da quando avevo quattro anni” Voliamo negli Stati Uniti, è lì che l’incredibile storia di Roman ha inizio. Ha solo quattro anni quando, per la prima volta, la mamma gli fa assaggiare la pizza. E’ soffice, saporita e si può condire a proprio piacimento. Un vero sogno. Da quel momento inizia ad idolatrarla; non riesce a Mangiare nient’altro. Non può più tornare indietro. Per tutto ... velvetgossip

alcinx : @SostenCarni @GHGGuru @AndreaBertaglio @fleroy1974 @EcoSpiragli @gNellerba @jacopogiliberto @BozzettoStefano… - florabarral : @dovidovi_20 @uc_bautz @aliasebasta @Calabrone5 Confermo. A Milano si mangia bene di tutto: tipico milanese, napole… - Lalla5529 : @genx52 @Catebarbieri esattamente quello che succederebbe negli altri casi. forse cambierebbe solo chi mangia. saluti. -