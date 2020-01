Manchester United-Burnley, Premier League: pronostici (Di martedì 21 gennaio 2020) Manchester United-Burnley è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma mercoledì, si gioca alle 21.15: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Manchester United – Burnley mercoledì ore 21:15 Il Manchester United, unica squadra che era riuscita nel girone di andata a fermare il Liverpool sul pareggio, stavolta ad Anfield Road non è riuscita a resistere alla superiorità dei “Reds” che hanno vinto con il risultato di 2-0. Il secondo gol è arrivato solo nel recupero, con il Manchester United tutto nell’area di rigore avversaria. Un rilancio lungo di Alisson ha pescato Salah che in contropiede ha firmato il 2-0. Nonostante tutto, i “Red Devils” non hanno fatto così male e complice la sconfitta del Chelsea a Newcastle sono rimasti a meno cinque punti dal quarto posto. Ora però non si potranno ... ilveggente

