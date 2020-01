Maltempo, Trino: “Avviata ricostruzione distaccamento dei Vigili del Fuoco” (Di martedì 21 gennaio 2020) Parte la ricostruzione del distaccamento volontario dei Vigili del fuoco di Trino (Vercelli), gravemente danneggiato da una tromba d’aria nell’estate di tre anni fa. Il vento aveva distrutto il castello di manovra, una struttura utilizzata per l’80% delle operazioni di addestramento del personale. Da quel momento una serie di privati, associazioni e istituzioni si sono unite per raccogliere fondi necessari alla ricostruzione: oggi il sindaco Daniele Pane e il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco Stefano Cosentino hanno posato simbolicamente la prima pietra della struttura, che sara’ piu’ innovativa: ci sara’ anche una casetta, utile per l’addestramento nei soccorsi in abitazione. Alla raccolta fondi ha preso parte anche Comune e Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli; il costo e’ di 108.000 euro.L'articolo Maltempo, Trino: ... meteoweb.eu

