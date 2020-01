M5s: deputati Michele Nitti e Nadia Aprile lasciano e passano al Misto (Di martedì 21 gennaio 2020) Il M5s perde altri due parlamentari, con la fuoriuscita in queste ultime ore dei deputati Michele Nitti e Nadia Aprile che passano ufficialmente al Gruppo Misto della Camera. Nadia Aprile in particolare ha giustificato il suo allontanamento dal Movimento lamentando l’attacco mediatico a cui è stata sottoposta in merito alla questione dei rendiconti parlamentari. Michele Nitti invece non ha voluto al momento rilasciare dichiarazioni sulla sia decisione. M5s: lasciano Nitti e Aprile La deputata Aprile ha commentato il suo addio al M5s con le seguenti parole: “Mi ha offeso l’ingiustificato attacco mediatico a cui sono stata sottoposta (venendo dipinta, da quasi tutti gli organi di stampa nazionale, come ‘morosa’ e inadempiente agli obblighi assunti per vili fini personali di natura economica), senza ricevere alcuna tutela da parte del MoVimento, benché ... notizie

