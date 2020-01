L'ultima intervista a Emanuele Severino (Di martedì 21 gennaio 2020) «Mi ritengo per origine un “bastardo”. Mio padre è nato in Sicilia mentre mia madre è nata a Brescia. Come tutti i bastardi penso di essere intelligente». Essere intelligenti è il dovere dei filosofi. «Ma anche io, a volte, vorrei dare risposte non intelligenti». E invece Emanuele Severino è costretto a essere un gigante, l’ultimo tra i grandi filosofi, è pensiero prima ancora di essere corpo e le sue opere non schiacciano solo noi ma, forse, anche un po’ lui. Pensando al peso gli guardo così le scarpe e mi accorgo che l’uomo che ha scritto “L’essenza del nichilismo” e che con i suoi azzardi ha sfidato addirittura la Chiesa, indossa delle Nike. «Me le hanno regalate. Sono comode. Mi piacciono».Severino mi riceve nella sua casa di Brescia. Dice di svegliarsi presto ma di non alzarsi mai prima delle otto e che i pensieri che lo vengono a trovare, in quelle ore mattutine, sono ancora i più ... panorama

Avvenire_Nei : È morto il filosofo Emanuele #Severino. La sua ultima intervista a @TV2000it - PatriziaDonnici : È morto il filosofo Emanuele Severino. La sua ultima intervista - PostigoElena : L’addio. È morto il filosofo Emanuele Severino, l’ultimo dei parmenidei. La sua ultima intervista. #RIP -