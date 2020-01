Luke Evans protagonista di The Pembrokeshire Murders – Notizie del giorno (Di martedì 21 gennaio 2020) Luke Evans sarà protagonista di un crime di ITV dai produttori di Bodyguard. Amazon scarta il pilot Good People di Whitney Cummings e Lee Daniels. Notizie del giorno Luke Evans (The Alienist) sarà il protagonista di The Pembrokeshire Murders, un crime drama della britannica ITV prodotto dalla World Productions (che ha prodotto Bodyguard con Richard Madden). Si tratta di una miniserie in tre parti che racconta la caccia a un serial killer efferato, e che si ispira ai libri “Catching the Bullseye Killer” scritti da Steve Wilkins (membro della polizia) e dal giornalista Jonathan Hill. Evans interpreterà l’agente Steve Wilkins. Le riprese partiranno nei prossimi giorni ed è sceneggiata da Nick Stevens (In Plain Sight). Nel cast della serie troviamo anche Keith Allen (Kingsman), Owen Teale (Game of Thrones), Alexandria Riley (The End of the F***ing World), Caroline Berry ... dituttounpop

