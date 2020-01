Luigi Favoloso si trova in Svizzera: le ultime rivelazioni di Barbara d’Urso (Di martedì 21 gennaio 2020) Luigi Mario Favoloso si trova in Svizzera: le anticipazioni di Chi e le parole di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5 Continua la saga sulla sparizione di Luigi Mario Favoloso, l’ex gieffino che è stato accanto a Nina Moric per diversi anni. Sono settimane che il caso della sua scomparsa sta tenendo banco tra le varie … L'articolo Luigi Favoloso si trova in Svizzera: le ultime rivelazioni di Barbara d’Urso proviene da Gossip e Tv. gossipetv

