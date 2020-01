Luigi Favoloso: le nuove foto. Barbara D’Urso svela (in diretta) dove è nascosto (Di martedì 21 gennaio 2020) Domenica al Live Non è La D’Urso sono emersi nuovi dettagli sulla scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ormai ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello. Insieme studio la madre Loredana Fiorentino, che ha difeso il figlio sbraitando contro Nina Moric. Ospite da Barbara D’Urso pochi giorni dopo la scomparsa, Nina Moric ha rivelato che Luigi Mario Favoloso sarebbe stato “violento” nei suoi confronti e nei confronti del figlio Carlos. “Luigi Mario con Carlos è stato violento una volta e da quel momento è uscito dalla mia vita. Non ho fatto la denuncia alla polizia, – ha spiegato al Live – perché deve essere fatta da un legale, deve contenere tutte le prove, le testimonianza”. ( dopo la foto) La Moric ha poi proseguito: “Ho dato mandato al mio avvocato, quindi dal momento in cui presento la denuncia la Procura apre un fascicolo. Il ... caffeinamagazine

