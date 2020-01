Luca Castellini, il daspo all’Ultras del Verona che inneggiava a Hitler: «Ho perso il lavoro» (Di martedì 21 gennaio 2020) Ieri il Questore di Verona Ivana Petricca ha emesso un daspo di 5 anni nei confronti di Luca Castellini, coordinatore di Forza Nuova per il Nord Italia, in seguito alle dichiarazioni che aveva rilasciato durante un’intervista radiofonica commentando i cori razzisti a Mario Balotelli durante Verona-Brescia. Castellini è stato nel frattempo rinviato a giudizio per aver inneggiato a Hitler nel 2017. Luca Castellini: il daspo all’ultras del Verona che inneggiava a Hitler Castellini, 44 anni, intervenendo ai microfoni dell’emittente radiofonica padovana “Radio Cafè” qualificandosi come “capo ultras della curva Sud dell’Hellas Verona”, lo scorso 4 novembre aveva rilasciato alcune dichiarazioni che avevano già fatto scattare una denuncia a piede libero e, in applicazione del Codice Comportamentale, la sospensione del gradimento fino al 30 giugno ... nextquotidiano

