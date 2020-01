Lotto, 10eLotto e Superenalotto: giovedì 23 gennaio la prossima estrazione (Di martedì 21 gennaio 2020) Quando è la prossima estrazione del Lotto: data, orario, giorno Questa sera, martedì 21 gennaio 2020, si è tenuta l’estrazione numero 9 del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto del 2020. Numeri vincenti che ormai sono già in archivio: tutti i giocatori dei celebri giochi del Lotto sono infatti già proiettati alla prossima estrazione del Lotto, SuperenaLotto e 10eLotto. Ma quando sarà? Qual è la data esatta? E l’ora? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Vediamole insieme. LE ESTRAZIONI DEL Lotto, SUPERENALotto E 10eLotto DI OGGI, 21 gennaio 2020 L’estrazione numero 10 del 2020 del Lotto, del SuperenaLotto e del 10eLotto si terrà tra poche ore: giovedì 23 gennaio 2020. L’appuntamento con i numeri vincenti, come al solito, sarà alle ore 20 in punto. TPI, come sempre, pubblicherà in tempo reale le estrazioni nei suoi articoli. Tutti voi, quindi, potrete ... tpi

Maryeterngif : Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 21 gennaio 2020 - LOTTOMANIA DA NOI SI VINCE SEMPRE - CorriereCitta : Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto 21 gennaio 2020: i numeri vincenti, Jackpot di 63.800.000 euro… - controcampus : #Lotto #SuperEnalotto #10eLotto #estrazione dei numeri vincenti ?? -