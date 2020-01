Loredana Bertè, avete mai visto la sorella? Chi è Olivia [FOTO] (Di martedì 21 gennaio 2020) sorella di Loredana Bertè e Mia Martini, Olivia Bertè è la più piccola della famiglia. Sempre lontana dal mondo dei riflettori, cerchiamo oggi di scoprire qualcosa in più in merito alla sua vita privata e il rapporto con le due famose artiste. Chi è Olivia Bertè Nata nel 1958, Olivia Bertè è la figlia più … L'articolo Loredana Bertè, avete mai visto la sorella? Chi è Olivia FOTO proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

zlatanradu : RT @goldrake__: Loredana Bertè #anni80 #anni70 #loredanaberte @LoredanaBerte - rs5_Sciacca : Loredana Bertè - Tequila e San Miguel - rs5@rs5.it - MondoRaroBlog : New post (Aida Cooper 'smetisce' l'articolo su Adnkronos e precisa 'non sono contro Loredana Bertè') has been publi… -