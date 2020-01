Lombardia: Regione mette a disposizione 1,6 mln contro incendi boschi (Di martedì 21 gennaio 2020) Milano, 21 gen. (Adnkronos) - “Se nel 2019 Regione Lombardia ha trasferito complessivamente al sistema antincendio boschivo (Aib) risorse per circa 800 mila euro, per l’anno in corso abbiamo voluto aumentare la disponibilità di bilancio portandola a 1 milione di euro in conto capitale e a 600 mila i liberoquotidiano

fattoquotidiano : Lombardia, Regione taglia fondi per i disabili gravissimi nonostante l’aumento del governo. Associazioni: “Necessar… - metaanto : RT @VITAnonprofit: Lombardia, il Terzo settore promuove una legge sui #caregiver - RobRe62 : RT @LombardiaInnova: #Agroalimentare: il 24/1 al @PTPLodi si presenta #AGRIHUB, uno dei progetti vincitori del bando di @RegLombardia 'Call… -