Lombardia: Consiglio Regione approva mozione su aree propulsione economica (2) (Di martedì 21 gennaio 2020) (Adnkronos) - Via libera unanime alla mozione presentata da Paolo Franco (Gruppo Misto) per la messa in sicurezza della ex Strada statale 294 della Val di Scalve, la cosiddetta Via Mala. Sabato 11 gennaio si sono verificati dei distacchi di materiale in una galleria che hanno colpito alcune auto in liberoquotidiano

zazoomblog : Antisemitismo: Consiglio Lombardia escludere da finanziamenti pubblici chi boicotta Israele - #Antisemitismo:… - zazoomnews : Lombardia: Consiglio Regione boccia discussione su progetto legge su trasparenza - #Lombardia: #Consiglio #Regione - zazoomblog : Lombardia: Consiglio Regione boccia discussione su progetto legge su trasparenza - #Lombardia: #Consiglio #Regione -