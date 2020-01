Lo Studio Ghibli su Netflix: Gualtiero Cannarsi è di nuovo preso di mira (Di martedì 21 gennaio 2020) La notizia diffusa in questi giorni dell’arrivo dei film dello Studio Ghibli su Netflix ha riempito di gioia parecchi fan. Dal 1° febbraio, infatti, quasi tutti i titoli del catalogo del celebre Studio giapponese d’animazione verranno progressivamente caricati sulla piattaforma di streaming e saranno dunque disponibili in un unico luogo, evento più unico che raro data la ritrosia dello Studio stesso a cedere con facilità e a lungo i propri diritti. Accanto alle reazioni entusiastiche, però, sui social sono comparsi non pochi commenti ironici, legati al fatto che su Netflix i film Ghibli come La città incantata, Il castello errante di Howl e Il mio vicino Totoro arriveranno nella versione italiana curata da Gualtiero Cannarsi. Traduttore e direttore del doppiaggio, Cannarsi si è occupato del corpus di film dello Studio Ghibli a partire dal 2005, ma nel tempo si è attirato parecchie ... wired

NetflixIT : ?? GIUBILO IN TUTTO IL REGNO ?? Presto saranno disponibili i film dello Studio Ghibli. Arriveranno in momenti diversi… - wireditalia : La notizia che ti svolta il lunedì. - D3SKT0P_1S : @pwdrinha Studio Ghibli SIMPLISTA -