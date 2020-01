Livorno, ladri stordiscono il cane di famiglia con lo spray al peperoncino e svaligiano la casa (Di martedì 21 gennaio 2020) Lo spiacevole episodio è accaduto a Livorno, precisamente in via Bonomo. Un casa del quartiere è stata svaligiata dai ladri (si sospetta più di uno), che hanno aspettato l’assenza degli inquilini, per intrufolarsi, rompendo una finestra del piano terra. Una volta entrati in casa, si sono ritrovati davanti il bassotto di famiglia, che alla vista di quegli estranei, deve aver iniziato ad abbaiare. I ladri, per neutralizzarlo, gli hanno spruzzato sul viso, lo spray al peperoncino. Una volta stordito l’animale, hanno svaligiato l’intera casa, portando via migliaia di euro ed ogni oggetto di valore, compresi ricordi di famiglia. Ad accorgersi di quanto accaduto, sono stati gli stessi inquilini, che poche ore dopo, hanno fatto ritorno a casa. Quando sono entrati nell’abitazione, ... bigodino

