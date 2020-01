LIVE Trento-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano fondamentale per la qualificazione (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Darussafaka-Trento – Trento-Partizan Belgrado – Partizan Belgrado-Virtus Bologna – Virtus Bologna-Darussafaka Buona serata a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata delle Top 16 di EuroCup. Arriva il tempo del derby italiano del girone A, quello tra Dolomiti Energia Trento e Segafredo Virtus Bologna. Se il match è di vitale importanza per le V nere, che devono vincere per confermare che la notte di Belgrado è un ricordo ormai passato, per l’Aquila basket è una vera e propria questione di vita o morte (sportiva, per fortuna). Dopo la sconfitta con i serbi, infatti, la formazione di coach Nicola Brienza è a due sconfitte, e una terza la metterebbe quasi definitivamente in ginocchio in relazione alle prospettive europee. Per Bologna, invece, il record è di 1-1 dopo il successo al PalaDozza sul ... oasport

