LIVE Trento-Virtus Bologna 61-57, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: padroni di casa trascinati da Kelly, Craft e Forray a 5′ dalla fine! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-65 Teodosic penetra, Gamble schiaccia: ancora Virtus avanti! 3′ alla fine. 63-63 ANCORA TEODOSIC! La tripla della nuova parità, 19 per lui a 3’45” dal termine! 63-60 Gran penetrazione di Forray, e adesso è spettacolo a Trento! 22 per lui. 61-60 RICCI! Da tre! Non molla Bologna a 5′ dalla fine! 61-57 FORRAY! Ed è +4 Trento! 58-57 1/2 Craft, palla in mano a Trento a 5’46” dalla fine. Colpo di furbizia incredibile di Craft che ruba palla a Teodosic e lo costringe a spendere il fallo antisportivo, consegnando all’avversario due liberi e possesso. 57-57 TEODOSIC! C’è la tripla del pareggio Bologna! 57-54 3/3 Forray, sorpasso Trento! Parziale di 12-0. Errore incredibile di Gaines, che frana addosso a Forray dopo che questi ha già scoccato la tripla dall’angolo: ci sono tre tiri dalla ... oasport

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna EuroCup basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto alla BLM Group Arena Alessandro Gentile out… - OA_Sport : LIVE Trento-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano fondamentale per la qualificazione - Pianeta_Basket : LIVE EC - Dolomiti Trento- Virtus Bologna, la diretta testuale -