LIVE Trento-Virtus Bologna 6-16, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: primi cinque minuti dominati dagli ospiti (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-16 Giro e tiro di Weems dalla media, verso la linea di fondo. 6-14 Dall’angolo Forray, seconda tripla per Trento. 3-14 Che spettacolo: Milos Teodosic! Palleggio quasi confuso, poi all’improvviso prende, spara da tre e segna. Sbaglia l’aggiuntivo Gamble. 3-11 Gran palla di Markovic per Gamble, che appoggia al vetro e prende anche il fallo di Kelly, già il suo secondo. 3-9 Tripla senza ritmo di Mian, ma se c’è uno che può permettersi, a Trento, di fare queste cose, è lui. Dopo quasi tre minuti s’interrompe il digiuno trentino. 0-9 Palla fatata di Teodosic per Ricci che appoggia al vetro. 0-7 Ancora Gamble! Parziale Virtussino in meno di due minuti, ed anche la difesa degli uomini di Djordjevic funziona a dovere. 0-5 Tripla di Markovic, ed è subito primo tentativo di fuga di Bologna. 0-2 Gamble raccoglie sotto ... oasport

zazoomblog : LIVE Trento-Virtus Bologna EuroCup basket 2020 in DIRETTA: tutto pronto alla BLM Group Arena Alessandro Gentile out… - OA_Sport : LIVE Trento-Virtus Bologna, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: derby italiano fondamentale per la qualificazione - Pianeta_Basket : LIVE EC - Dolomiti Trento- Virtus Bologna, la diretta testuale -