LIVE Trento-Virtus Bologna 40-46, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: a metà terzo quarto i padroni di casa alla caccia dell’aggancio (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-52 2/2 Hunter. Teodosic trova una bella palla per Hunter, c’è il fallo di Kelly ravvisato sulla stoppata che, in verità, pareva prendere molta più palla che mano. Liberi. 45-50 Tripla di Blackmon, Trento prova a riavvicinarsi! 2′ alla fine del terzo quarto. 42-50 Teodosic inganna tutti, finge di guardare per il passaggio e invece appoggia al vetro. Triple sbagliate da Gaines da una parte e da Kelly dall’altra. 42-48 2/2 Markovic. Markovic cerca e non trova l’alley oop per Hunter, che raccoglie il proprio rimbalzo e trova anche il fallo di Knox mentre cerca il tiro fuori equilibrio. Liberi per il Virtussino, quarto fallo per il trentino. 42-46 Battaglia a rimbalzo, palla che va nelle mani di Mian che serve Pascolo, che appoggia. Dall’altra parte Forrey commette un fallo su Markovic che l’argentino ... oasport

