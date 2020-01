LIVE Trento-Virtus Bologna 22-30, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i padroni di casa cercano il rientro a metà secondo quarto (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 28-34 Ancora Pascolo a realizzare, 2′ all’intervallo. 26-34 Cournooh a segno. 0/2 Gamble. Entra in campo anche Luca Lechthaler, alla prima presenza in EuroCup per i problemi di falli di Knox e Kelly. Intanto va in lunetta Hunter. 26-32 Clamoroso salvataggio di Pascolo! Segna Craft, altro time out. 24-32 Teodosic ci mette la penetrazione e risblocca le V nere. 24-30 Craft per Forray, e Trento adesso è a -6 dal -16 che era. Stoppata bestiale di Gamble su Kelly, in un momento in cui le due squadre non stanno brillando per precisione. Siamo alla metà del secondo quarto. 22-30 Realizza l’aggiuntivo Blackmon. 21-30 Penetrazione vincente di Blackmon, c’è anche il fallo di Weems e dunque l’aggiuntivo. 19-30 Craft cerca di tenere Trento attaccata. 17-30 Alla quinta azione offensiva in fila, dopo quattro rimbalzi in ... oasport

