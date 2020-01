LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: Sinner, Fognini, Giorgi, Seppi avanzano agli Australian Open. Cancellato il Rally del Cile (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 16.47 CALCIO – Due turni di squalifica per Mario Balotelli. L’attaccante del Brescia salterà, dunque, Milan e Bologna. Assieme a lui altri 10 appiedati dal giudice Sportivo CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.33 FORMULA UNO – Mattia Binotto racconta diversi particolari del suo primo anno dal team principal e analizza nel dettaglio il rapporto tra Leclerc e Vettel CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.25 SUPERBIKE – Sono stati ufficializzati i 22 piloti che prenderanno parte al prossimo campionato Superbike. Dietro a Jonathan Rea tanti piloti pronti a stupire, due gli italiani CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 16.02 TENNIS – Tutti i risultati della sessione serale degli Australian Open. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 15.58 TENNIS – Tutti ... oasport

allgoalsnapoli : Ultime su #NapoliLazio di #CoppaItalia in programma stasera a Marte Sport Live. Vi proponiamo di seguito la puntata… - OA_Sport : LIVE Italia-Russia pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: si comincia, il Setterosa ci crede - GIUSPEDU : RT @SkySport: ? #Calciomercato, tutte le trattative LIVE dalla squadra Sky #SkySport #SkyCalciomercato -