LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: incubo Paris, è rottura del crociato. Setterosa ko, tutti i risultati degli Australian Open (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 19.15 BASKET – Ultim’ora: Alessandro Gentile out contro la Virtus Bologna nel match di stasera, valido per la terza giornata delle Top 16 di EuroCup. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 19.00 SNOWBOARD – La Coppa del mondo di Slopestyle Snowboard fa tappa sull’Alpe di Siusa: ecco il programma e gli azzurri in gara. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 18.15 SCI ALPINO – Bruttissima notizia per Dominik Paris, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante una sessione di allenamento di SuperG. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 FORMULA UNO . Flavio Briatore è lapidario sullo strapotere della Mercedes e spiega come almeno sei piloti potevamo fare quello che ha fatto Lewis Hamilton nel 2019, anche Fernando ... oasport

OA_Sport : LIVE Patrasso-Venezia, EuroCup basket 2020 in DIRETTA: i lagunari cercano il colpo in Grecia - infotelematicoo : Arena Show Live Tv è un applicazione IPTV per la visione di contenuti multimediali , live tv , sport, programmi tv,… - zazoomnews : LIVE Sport DIRETTA 21 gennaio: Sinner Fognini Giorgi Seppi avanzano agli Australian Open. Cancellato il Rally del C… -