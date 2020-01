LIVE Sport, DIRETTA 21 gennaio: incubo Paris, è rottura del crociato. Brutto ko per il Setterosa, tutti i risultati degli Australian Open (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Tutto lo Sport e gli eventi del 21 gennaio: orari e programma 18.15 SCI ALPINO – Bruttissima notizia per Dominik Paris, che ha riportato la rottura del legamento crociato del ginocchio destro durante una sessione di allenamento di SuperG. CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.50 FORMULA UNO . Flavio Briatore è lapidario sullo strapotere della Mercedes e spiega come almeno sei piloti potevamo fare quello che ha fatto Lewis Hamilton nel 2019, anche Fernando Alonso…CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.33 MOTOGP – La Yamaha proporrà diverse novità nel Mondiale 2020. Si parla di un nuovo sistema per migliorare l’uscita dalle curve CLICCA QUI PER LA NOTIZIA COMPLETA 17.15 TENNIS – LE PAGELLE DEGLI AUSTRALIAN OPEN: Fabio Fognini piazza la rimonta, Andreas Seppi non smette di stupire, Camila Giorni bentornata! CLICCA ... oasport

