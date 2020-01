LIVE Seppi-Kecmanovic, Australian Open 2020 in DIRETTA: sfida durissima contro l’emergente serbo (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma completo degli Australian Open (21 gennaio) – Il tabellone e i risultati aggiornati Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match tra Andreas Seppi e Miomir Kecmanovic, valevole per il primo turno degli Australian Open 2020 di tennis. La sfida avrà luogo presso il Court 10, uno dei campi all’aperto del Melbourne Park, e sarà il quarto incontro a partire dalle 00.30 italiane (10.30 locali). Andreas Seppi giunge al primo Grande Slam della stagione da numero 85 del ranking ATP: per il trentacinquenne nativo di Bolzano sarà la diciannovesima partecipazione consecutiva agli Australian Open (la prima fu nel 2006). Nella scorsa edizione riuscì ad arrivare fino al terzo turno, sconfiggendo lo statunitense Steve Johnson e il padrone di casa Jordan Thompson prima di arrendersi al Next Gen Usa ... oasport

