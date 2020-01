LIVE Napoli-Lazio, Coppa Italia calcio 2020 in DIRETTA: biancocelesti favoriti al San Paolo (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Orario, probabili formazioni e come vedere Napoli-Lazio Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Lazio quarti di finale della Coppa Italia 2019-20, occasione per il Napoli di dare una svolta alla stagione attraverso una vittoria che farebbe volare gli azzurri in semifinale, la Lazio non snobba la competizione e lascia a casa solamente gli infortunati e l’affaticato Luis Alberto. Napoli che non vive un bel momento con la squadra che sembra divisa internamente in gruppi e i risultati che non arrivano in campionato con una grave difficoltà a trovare la porta per gli attaccanti non sembrano aiutare. Sempre complicato decifrare la formazione che andrà in campo per la Coppa Italia ma Rino Gattuso dovrebbe mandare in porta Meret con Manolas e uno tra Di Lorenzo e Luperto centrali difensivi, terzini Hysaj e Mario Rui. Mediana con ... oasport

rus_sansiro : ?? ???? COPPA ITALIA 2019-2020, quarti di finale NAPOLI ? LAZIO @sscnapoli @OfficialSSLazio 21-01-2020 · ore 20.4… - casa_orefice : @NekOfficial “Il mio gioco preferito” live #Napoli #NekLive20 #ilmiogiocopreferito #europeantour @fepgrouplive… - emergency_live : Soccorritori del 118 aggrediti: una risposta arriva da Napoli -