LIVE Italia-Russia 7-13 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa eliminato (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.58 E’ finita. Italia-Russia 7-13. Setterosa in partita solo per metà gara, poi le russe hanno dilagato. 47″ Queirolo non sfrutta una superiorità numerica, Karnaukh devia in angolo. 1’04” Fedotova sbaglia una facile occasione. 2’24” Controfuga di Fedotova, la Russia dilaga. 13-7. Le sconfitte nette con Olanda e Spagna non erano state casuali: questo Setterosa ormai non è più all’altezza delle squadre di vertice. 2’33” Esce di molto la conclusione di Emmolo. 3’12” Ancora un gol della Russia in superiorità numerica (6/10). Serzhantova, tutta sola, riceve davanti a Gorlero e non può sbagliare. 3’47” Queirolo accorcia le distanze, ma ora il Setterosa può solo rendere meno pesante il passivo. 4’11″Prokofyeva a segno in superiorità numerica. Italia-Russia ... oasport

