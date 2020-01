LIVE Italia-Russia 6-9 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: letali le confrofughe russe (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1’50” Ennesima controfuga letale della Russia, Timofeeva firma la tripletta. Italia-Russia 6-9. 2’02” Questa volta viene deviato fuori il tiro di Garibotti. 2’18” Buona difesa del Setterosa con Chiappini. 2’47” Garibotti prova a riaccendere la speranza. Bomba dalla distanza, traversa e gol! Italia-Russia 6-8. 3’30” Espulsione per Borisova, ma le azzurre perdono subito il possesso! Errore imperdonabile. 4’14” Sulla traversa il pallonetto di Tabani, il Setterosa si è spento di colpo con l’inizio del terzo tempo. 4’54” Pessimo attacco del Setterosa, che sta uscendo dalla partita. 5’21” Tutto troppo facile ora per la Russia. Tripletta di Karimova, ora è una situazione disperata per il Setterosa. Italia-Russia 5-8. 5’44” Fallo in ... oasport

