LIVE Italia-Russia 5-6 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: partita aperta a metà gara (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina anche la seconda frazione. A metà gara Italia-Russia 5-6. 22″ Finalmente una superiorità gestita al meglio. Assist illuminante di Bianconi, Emmolo non può sbagliare a porta quasi sguarnita. Italia-Russia 5-6! Siamo ancora lì! 41″ Espulsione per Borisova, la seconda. 1’06” Ancora un recupero difensivo di Bianconi. 1’31” Palo di Emmolo, ora la Russia può scappare via. 1’56” Timofeeva riceve troppo facilmente al centro e, con una ‘sciarpa’, castiga Gorlero. Italia-Russia 4-6. Azzurre di nuovo a -2. E’ durissima. 2’30” Niente da fare, traversa di Bianconi. 1/4 per le azzurre in superiorità, troppo poco. 2’41” Superiorità numerica per le azzurre. 3’10” Fallo in attacco di Bianconi, che poi però recupera il pallone in ... oasport

