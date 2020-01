LIVE Italia-Russia 3-4 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: Setterosa in scia (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’34” Espulsione per Marletta. 5’54” Queirolo trova il gol da posizione impossibile, defilata sulla destra! Il capitano prova a caricarsi la squadra sulle spalle! Italia-Russia 3-4! 6’24” Buona difesa del Setterosa, Queirolo devia il tiro di Borisova. 6’45” Espulsione per Tabani e time-out per la Russia, che qui può volare a +3. 7’06” Conclusione troppo centrale di Emmolo. 7’32” Gorbunova ci fa subito male. Italia-Russia 2-4. Il Setterosa non deve uscire dalla partita. Le russe sono nettamente più veloci e vincono anche il secondo sprint. Termina il primo tempo. Italia-Russia 2-3. Il Setterosa è in partita, ma sta patendo a dismisura le velocissime controfughe delle avversarie. 16″ Palo di Gorbunova. 48″ Tabani anticipata al centro. 1’16” Parata ... oasport

matteosalvinimi : Il PD delle tasse pensa ai banchieri, la Lega pensa a commercianti, artigiani, partite IVA: sono loro che hanno fat… - matteosalvinimi : Seconda tappa della giornata a Morfasso (Piacenza), alta Val d'Arda! Viva l'Italia dei campanili: cultura, storia,… - juventusfc : KICK-OFF | ?? | #FINOALLAFINE, BIANCONERI! LA NOSTRA #COPPAITALIA INIZIA ADESSO! FOOOOOOOOOOORZA JUVEEEEEEEEE! LIVE… -