LIVE Italia-Russia 2-3 pallanuoto femminile, Europei 2020 in DIRETTA: terminato il primo tempo (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina il primo tempo. Italia-Russia 2-3. Il Setterosa è in partita, ma sta patendo a dismisura le velocissime controfughe delle avversarie. 16″ Palo di Gorbunova. 48″ Tabani anticipata al centro. 1’16” Parata importante di Gorlero, che si sfoga con un urlo liberatorio. 1’48” Prevedibile la conclusione di Emmolo, Karnaukh ci arriva. Ora espulsione per la Russia. 2’06” Tabani conquista una espulsione. 2’28” Fallo in attacco di Simanovich. 3’06” Italia-Russia 2-3. Implacabili in attacco le russe. Karimova scaglia il pallone all’incrocio dei pali, Gorlero non può arrivarci. 3’35” Traversa dalla lunga distanza di Garibotti. 4’06” GOOOOOOLL!!! Il Setterosa c’è! Nuovamente pareggio immediato con il mancino di Giulia Emmolo! Le ragazze ... oasport

