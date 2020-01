LIVE Camila Giorgi-Lottner, Australian Open 2020 in DIRETTA: la marchigiana vuole partire spedita. Si comincia alle 7.00 italiane (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.17: La sfida tra Giorgi e Lottner prenderà il via non prima delle 07.00 italiane sul campo n.11. E’ iniziato poco fa il match tra lo svedese Ymer e il giapponese Uchiyama. Pertanto, bisognerà attendere. 5.15: Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la tedesca Antonia Lottner. Sul campo n.11 la marchigiana vuol ripartire spedita dopo un’annata di tanti stop e problemi fisici. Il programma di Giorgi-Lottner – Gli incontri degli Australian Open (21 gennaio) – I risultati del tabellone femminile Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match di 1° turno degli Australian Open 2020 tra Camila Giorgi e la tedesca Antonia Lottner. Sul campo n.11 la marchigiana vuol ripartire spedita dopo un’annata di tanti stop e problemi fisici. Contrattempi ... oasport

