LIVE Brindisi-Paok 93-91, Champions League basket 2020 in DIRETTA: la tripla allo scadere di Stone regala la vittoria ai pugliesi! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. FINITAAAAA!! Brindisi batte Paok 93-91. 93-91 STOOOOOOOOOOOOOOOOONEEEEEEEEEEEE!!!! Canestro da tre a 4 secondi dal termine! 90-91 Banks mandato in lunetta non sbaglia. 88-91 tripla di Brown a 28 secondi dal termine. 88-88 Jumper di Bobby Brown. 88-86 Banks realizza due liberi, mancano 2’17”. 86-86 Lo stesso fa Smith, timeout Brindisi. 86-84 Ghiaccio nelle vene per Brown a cronometro fermo. 84-84 Canestro da tre di Smith a 3’45” dalla fine. 84-81 Due liberi a bersaglio per Brown. 82-81 50% anche per Knowles. 82-80 Non sbaglia invece Bobby Brown. 82-78 1/2 dalla lunetta per Campogrande. 81-78 tripla di Zanelli importantissima! 78-78 Martin ristabilisce l’equilibrio a 6’48” dalla ... oasport

