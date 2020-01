LIVE Brindisi-Paok 82-81, Champions League basket 2020 in DIRETTA: finale di partita tutto da vivere! (Di martedì 21 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 88-88 Jumper di Bobby Brown. 88-86 Banks realizza due liberi, mancano 2’17”. 86-86 Lo stesso fa Smith, timeout Brindisi. 86-84 Ghiaccio nelle vene per Brown a cronometro fermo. 84-84 Canestro da tre di Smith a 3’45” dalla fine. 84-81 Due liberi a bersaglio per Brown. 82-81 50% anche per Knowles. 82-80 Non sbaglia invece Bobby Brown. 82-78 1/2 dalla lunetta per Campogrande. 81-78 Tripla di Zanelli importantissima! 78-78 Martin ristabilisce l’equilibrio a 6’48” dalla fine. 75-78 Shorter glaciale a cronometro fermo. 75-76 Tripla di Shorter che si sta prendendo la squadra sulle spalle. 75-73 Canestro da due di Banks. 73-73 Shorter firma il nuovo pari. INIZIA L’ULTIMO QUARTO! 73-71 BAAAANKS!!! Tripla quasi sulla sirena del terzo periodo. 70-71 Tripla di Shorter che placa l’entusiasmo ... oasport

zazoomnews : LIVE Brindisi-Paok 45-53 Champions League basket 2020 in DIRETTA: finito il primo tempo! - #Brindisi-Paok #45-53… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Paok 45-53 Champions League basket 2020 in DIRETTA: finito il primo tempo! - #Brindisi-Paok #45-53… - zazoomblog : LIVE Brindisi-Paok 20-31 Champions League basket 2020 in DIRETTA: brutta partenza per i salentini! - #Brindisi-Pao… -