LIVE Brindisi-Paok 57-61 | Champions League basket 2020 in DIRETTA | i salentini tornano

57-61 Due liberi realizzati da Margaritis. 57-59 Jumper di Stone. 54-58 Preciso ai liberi Thompson. 51-58 Rubata di Stone che manda al ferro Banks. 49-58 Risponde Banks dal centro dell'area. 47-58 Tripla di Smith. 47-55 Jumper di Best e Stone. INIZIATO IL TERZO PERIODO. 45-53 Tripla di Best a chiudere il primo tempo. 45-50 Schiacciata di Stone su assist di Banks. 43-49 Penetrazione vincente di Best. 40-45 Preciso Brown dalla lunetta. 40-43 Ancora Campogrande da tre! I pugliesi accorciano. 37-43 Floating di Stone. 35-43 Campogrande a segno da oltre l'arco. 32-43 Seconda tripla consecutiva di Brown e timeout Brindisi. 30-40 Tripla di Brown, di nuovo +10 Paok. 30-37 Shorter a bersaglio. 30-35 Jumper di Martin. 28-33 Due triple di fila: prima Stone e poi Zanelli, Brindisi è viva! 22-33 Schiacciata di Wiggins.

