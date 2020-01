L’Italia non è un Paese povero, ma diseguale. Eppure nessuno vuole la patrimoniale (Di martedì 21 gennaio 2020) I dati di Oxfam sulle diseguaglianze sono drammatici. Ne voglio sottolineare due che riguardano L’Italia perché evidenziano come il dibattito politico del BelPaese sia completamente inventato, senza alcun punto di contatto con la realtà. Dai dati emerge come il 20% più ricco degli italiani detenga quasi il 70% della ricchezza mentre il 60% più povero arrivi a malapena al 13,3%. Come se non bastasse, dal 2000 il divario sta crescendo, cioè i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri più poveri. Da soli questi dati spiegano il disagio sociale e la stagnazione economica: con una simile distribuzione del reddito è evidente che l’economia non può girare. Come si faccia in queste condizioni a continuare a rifiutare la proposta che avanziamo da anni come Rifondazione Comunista, e cioè di fare una tassa patrimoniale sulle grandi ricchezze a partire da un milione di euro, diventa difficile ... ilfattoquotidiano

