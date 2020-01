L’ironia di Buffagni su Salvini: «Volevo digiunare per Matteo, ma non ce l’ho fatta» (e posta la foto del pranzo) (Di martedì 21 gennaio 2020) Da un lato Matteo Salvini usa i social per lodare l’iniziativa “Digiuno per Salvini”, dall’altro gli avversari politici ne approfittano per ironizzare sulla trovata. In particolare il viceministro per lo sviluppo economico Stefano Buffagni (M5s) ha postato su Facebook la foto del suo pranzo. «Questa mattina mi ero riproposto di saltare il pranzo come gesto di solidarietà a Matteo Salvini. Ma proprio non ce l’ho fatta. Troppa fame. Lo so, devo dimagrire, ma mi sono tenuto leggero…», ha scritto il grillino come didascalia a un piatto con riso, pollo e verdure. Ma l’ironia ha contagiato anche gli utenti su Twitter dove sono virali gli hashtag #ionondigiuno e #labestianondigiuna. A Cazzarooooooo!#IoNonDigiuno pic.twitter.com/JO0IRV1YgJ— giuliana sparano (@erretti42) January 21, 2020 Aggia ‘a schiatta’.#IoNonDigiuno ... open.online

L’ironia Buffagni Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : L’ironia Buffagni