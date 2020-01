Libia, stop al petrolio per il ricatto di Haftar (Di martedì 21 gennaio 2020) Negli ultimi giorni il mercato ha perso forniture di greggio libico per oltre un milione di barili al giorno, preziose per le raffinerie del Mediterraneo (e dell’Italia). I flussi di gas proseguono e appaiono esposti a minori rischi ilsole24ore

