**Libia: Lega, ‘Conte difenda interessi Italia’** (Di martedì 21 gennaio 2020) Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Conte, anziché rilasciare dichiarazioni di circostanza sulla Libia e sul ruolo dell’Unione Europea, sa che la Francia sta boicottando la condanna sul blocco del petrolio imposto da Haftar, sottoscritta dalle maggiori potenze atlantiche, tra le quali figurano Stati Uniti, Gran Bretagna e Italia?”. Lo sottolinenano Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari, capigruppo della Lega al Senato e alla Camera.“Lo sa, Conte, che tra gli impianti coinvolti c’è quello Eni di Mellitah, dove grandi professionalità italiane lavorano promuovendo cooperazione e sviluppo? Lui e Di Maio ce la fanno a difendere i nostri interessi, i nostri settori produttivi fuori dal Paese? Serve coraggio e buona politica, basta far pagare al Paese la loro incapacità e il loro dilettantismo”. L'articolo **Libia: Lega, ‘Conte difenda interessi ... calcioweb.eu

