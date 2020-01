Libano, Hassan Diab nuovo premier (vicino a Hezbollah): «Soddisferemo le richieste dei manifestanti» (Di martedì 21 gennaio 2020) Tre mesi dopo le dimissioni di Saad Hariri, il Libano ha un nuovo primo ministro. Sarà Hassan Diab a guidare il nuovo governo dopo settimane di proteste contro l’establishment e la paralisi politica. Il nuovo esecutivo, formato da 20 ministri, «si impegnerà per guidare per soddisfare le richieste dei manifestanti», ha detto Diab, subito dopo la nascita del nuovo governo. «Questo – ha detto Diab – è un governo che rappresenta le aspirazioni dei manifestanti che si sono mobilitati in tutto il Paese per più di tre mesi” e il governo «si adopererà per soddisfare le loro richieste di un potere giudiziario indipendente, per il recupero di fondi sottratti, per la lotta contro guadagni illegali». Ma, difficilmente i nuovi capi dei dicasteri potranno soddisfare le richieste dei manifestanti per una riforma di un sistema corrotto e di un’economia al collasso. ... open.online

