L’ex europarlamentare Elly Schlein a Salvini: “Perché non siete venuti a riunioni sui negoziati di Dublino?” | VIDEO (Di martedì 21 gennaio 2020) L’ex europarlamentare Elly Schlein a Salvini: “Perché non siete venuti a riunioni sui negoziati di Dublino?” VIDEO “Perché non siete mai venuti alle 22 riunioni sui negoziati di Dublino?”. L’ex europarlamentare Elly Schlein pone questa domanda a Matteo Salvini, mentre il leader della Lega si trova a San Giovanni in Persiceto, nel bolognese. Schlein si riferisce ai negoziati di Dublino, il sistema europeo che disciplina l’assegnazione dei richiedenti asilo ai paesi membri della Ue. Il segretario del Carroccio, colto a sorpresa della domanda, prima lavora sul cellulare, poi risponde alla collega: “Le riunioni che servono, io le seguivo”. E si allontana evitando polemiche. Il video, pubblicato sul profilo Facebook delL’ex eurodeputata, è sottotitolato e riporta il conteggio dei secondi che Savini attende prima di ... tpi

