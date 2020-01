Leicester-West Ham, Premier League: pronostici (Di martedì 21 gennaio 2020) Leicester-West Ham è una partita del turno infrasettimanale di Premier League in programma mercoledì, si gioca alle 20.30: probabili formazioni, pronostici e la diretta in tv e in streaming. Leicester – West HAM mercoledì ore 20:30 Il Leicester è andato incontro a due sconfitte consecutive, ma è ancora presto per parlare di crisi. Del resto di sorprendente c’era il rendimento tenuto da questa squadra nel girone di andata, che sarebbe stato da titolo senza di mezzo il Liverpool dei record. Nonostante le battute d’arresto contro Southampton e Burnley e le quattro sconfitte nelle ultime sei partite, il Leicester mantiene undici punti di vantaggio sulla quinta posizione. Per proteggere l’attuale piazzamento in Champions League servirà però ripartire al più presto e la sfida contro il West Ham sembra quella giusta per farlo. La ... ilveggente

