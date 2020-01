L'Egitto proroga lo stato di emergenza: gli affari crescono (Di martedì 21 gennaio 2020) E' notizia, ma non una novità, che il dittatore egiziano Abdel Fattah El Sisi ha emesso un decreto che proroga lo stato di emergenza a livello nazionale in Egitto per tre mesi a partire dal 27 gennaio. Conseguentemente a ciò le forze armate e la polizia prenderanno tutte le misure necessarie per affrontare il solito problema del terrorismo e rafforzare la sicurezza a livello nazionale. Che tradotto in soldoni significa militarizzazione dell'Egitto, repressione, oppressione. Che (...) - Tribuna Libera / Egitto, Regno Unito, Giulio Regeni feedproxy.google

