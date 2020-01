Lecce, il bambino non udente vuole vedere un film: il cinema si procura pellicola sottotitolata (Di martedì 21 gennaio 2020) Una proiezione al cinema solo per lui. Questo il “regalo” da parte di un cinema di Taviano, in provincia di Lecce, a un bambino non udente che aveva espresso il desiderio di vedere un cartone animato con i suoi personaggi preferiti al cinema. Il multiplex della sua città si è procurato una copia sottotitolata realizzata apposta e ha proiettato la pellicola unicamente per lui. La madre del bimbo ha ringraziato i gestori del cinema Teatro Fasano per aver “esaudito un grande desiderio” del suo bambino non udente: “poter vedere il film dei suoi personaggi preferiti con i sottotitoli. È bellissimo che tutti possano andare a vedere un film anche le persone speciali. Grazie di cuore!”, si legge in una recensione su Google. Il cinema ha a sua volta ringraziato la famiglia e la distribuzione Warner Bros. Italia per il supporto. I gestori hanno affermato che i ... ilfattoquotidiano

