Le Sardine vogliono andare al Papeete: l’ironica risposta del direttore del locale (Di martedì 21 gennaio 2020) Le Sardine vogliono andare al Papeete: la risposta del direttore del locale “Le Sardine chiuderanno campagna elettorale facendo il bagno al Papeete Beach? Noi non ci saremo perché siamo in tour promozionale in altre località turistiche, quindi non li accoglieremo: il Papeete è chiuso”. Lo dice Marco Valtancoli, direttore del Papeete Beach di Milano Marittima, che oggi è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Nell’ultima settimana di campagna elettorale prima delle elezioni regionali in Emilia Romagna del 26 gennaio la sfida si gioca nei luoghi chiave: Bibbiano e il Papeete, entrambi cavalli di battaglia della Lega di Matteo Salvini. L’obiettivo del movimento anti-sovranista è di riuscire a battere il segretario del Carroccio a suon di partecipazione e dialettica. Tutti a fare il bagno al Papeete”: questo il ‘richiamo’ del flash mob indetto dalle Sardine al Papeete ... tpi

