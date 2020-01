Le Sardine saranno a Bibbiano | in piazza contro la Lega a pochi giorni dal voto in Emilia

Alla fine giovedì a Bibbiano ci saranno anche le Sardine : La piazza Bibbiano diventerà il luogo dell’ultimo confronto – a breve, brevissima distanza – tra le Sardine e la Lega. Lo hanno deciso i partecipanti a una piccola riunione tenuta lunedì sera all’interno del teatro Metropolis della cittadina della Val D’Enza, insieme a un gruppo di circa 300 persone. L’appuntamento, quasi simultaneo con quello organizzato dal Carroccio, sarà giovedì 23 gennaio, in un luogo non ...

Emilia - Cofferati : “Le Sardine saranno decisive per la vittoria di Bonaccini” : L’ex leader della Cgil ed ex sindaco Cofferati, che riconsegnò Bologna alla sinistra, interviene sulle Sardine a pochi giorni dalle elezioni regionali. “Se gli Emiliani vanno a votare, vince Bonaccini. Proprio con la spinta del nuovo movimento” “Elezioni in Emilia Romagna? Se gli Emiliani decidono di andare a votare, vince Bonaccini. Può esserci una spinta […] L'articolo Emilia, Cofferati: “Le Sardine saranno ...

Borghi parla un po’ troppo presto della «piazza non piena» delle Sardine - poi saranno 40mila a cantare Bella Ciao : La manifestazione delle sardine a Bologna è stata senz’altro una grande manifestazione di popolo. In piazza, c’erano 40mila persone secondo gli organizzatori, persone che, grazie anche ai numerosi artisti presenti sul palco (che hanno prestato la propria esibizione in maniera gratuita), hanno intonato Bella Ciao. Come ogni manifestazione delle sardine, era previsto un concentramento in piazza a partire dalle 17. Ma poi l’evento ...

Sardine - nasce il movimento antagonista alla vigilia delle elezioni : a Foggia saranno insieme contro la mafia : I Pinguini sono un movimento unitario per la destra e si presentano come la risposta alle Sardine, sfatando il mito secondo cui solo la sinistra scende in piazza a manifestare. Anzi, Pinguini e Sardine saranno nella stessa piazza, quella di Foggia, per marciare contro la mafia. "Tutti uniti per dire

La Sardine non saranno un partito. La lettera dei quattro leader : “Veniamo da una pentola e non è lì che vogliamo tornare” : “Il 20 dicembre siamo quattro trentenni come ce ne sono tanti in Italia. Il processo che abbiamo contribuito a creare sarà lungo ma intanto è iniziato. E per quanto possiamo essere qualcuno all’interno delle piazze, dei nostri collettivi e dei nostri circoli, non siamo nessuno all’interno di questo processo. Le Sardine non esistono, non sono mai esistite. Sono state solo un pretesto”. Lo scrivono i fondatori del movimento ...

Sardine a Torino. Segre : “Saranno le sentinelle della memoria” : Il popolo delle Sardine è sceso in piazza anche a Torino. Secondo gli organizzatori, quasi 40 mila persone si sono riunite nel capoluogo piemontese per chiedere alla politica di “tornare a utilizzare un linguaggio adeguato alle istituzioni”. Sul palco è stato letto anche un messaggio inviato da Liliana Segre. Sardine a Torino. Il messaggio di Liliana Segre “Un grande augurio alle Sardine, soprattutto ai giovani, la piazza è ...

